LES NAUFRAGES SE MULTIPLIENT AU LARGE DE LA LIBYE 7 morts dont deux enfants mardi dernier

Trois naufrages et près de 180 morts ou disparus en cinq jours en Méditerranée. Le rythme des départs de migrants, en grande majorité africains, à partir de la Libye s'est accéléré après un accord européen destiné à dissuader de telles traversées. Hier, un nouveau naufrage est venu rappeler ces drames humains de l'immigration clandestine. Au moins sept personnes, dont deux enfants, ont péri et 123 autres ont été secourues, après que leur embarcation a coulé non loin des côtes libyennes. Les corps des cinq migrants qui étaient morts à l'arrivée des secours, n'ont pas pu être repêchés, a indiqué le capitaine d'un navire de la marine libyenne, Rami Ghommeidh. Deux enfants ont été retrouvés sans vie sur l'embarcation, a-t-il ajouté sans être en mesure de fournir davantage de détails. Dimanche, 63 migrants sont portés disparus en mer et 41 migrants ont pu être sauvés parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage. Les rescapés ont indiqué que 104 personnes étaient à bord de l'embarcation qui a coulé au large de Garaboulli, à 50 km à l'est de Tripoli. Cette région est devenue depuis quelques mois le principal point de départ de canots pneumatiques surchargés de migrants qui veulent tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Italie, distante de quelque 300 km.