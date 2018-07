SOMMET DE L'UA ET RÉUNION DU G5-SAHEL EN MAURITANIE La coopération sécuritaire au menu de la visite du président Macron

Selon Ould Abdel Aziz, la visite de son homologue français, arrivé dans la capitale mauritanienne alors que se poursuivaient les travaux du 31e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, qui ont pris fin lundi, «témoigne de l'intérêt particulier» accordé par la France au continent africain.

Remarquée par les observateurs, la visite du président Emmanuel Macron à Nouakchott où se déroulaient presque simultanément le 31ème sommet de l'Union africaine et une importante réunion des pays membres du G-Sahel au lendemain d'attentats terroristes meurtriers au Niger puis au Mali, devait conforter la stratégie mise en oeuvre pour contrer la menace extrémiste dans la région. Une promesse renouvelée par le président Macron qui a affirmé au cours de la rencontre avec les dirigeants des pays du Sahel que cette menace sera bel et bien éradiquée. C'est ainsi que la coopération sécuritaire aura constitué l'essentiel du menu de cette visite du président français Emanuel Macron en Mauritanie, selon des médias. M. Macron était arrivé lundi à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours, à l'invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz. La Mauritanie «entretient des relations de coopération suivies avec la France, notamment sur le plan de la sécurité et de la défense», a déclaré le président mauritanien.

M. Macron a pour sa part déclaré que sa présence au sommet de l'UA constituait une occasion de marquer son engagement «à renouveler le lien entre la France et le continent africain, entre l'Afrique et l'Europe mais également à repenser ce lien de manière concrète sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'éducation, etc.»

Evoquant les dernières attaques contre le quartier général de la force conjointe du G5-Sahel à Sévaré et contre l'opération Barkhane au Mali, M. Macron a réaffirmé l'engagement de la France pour «lutter contre l'obscurantisme, la lâcheté dont les premières victimes sont les Africains eux-mêmes comme l'ensemble des peuples qui sont touchés par ces actions».

Concernant les relations de coopération franco-mauritanienne, le président français a déclaré que l'Agence française de Développement (AFD) s'était engagée à accroître sa présence en Mauritanie, précisant que des projets avec un investissement de plus de 40 millions d'euros étaient en train de se déployer. Après sa visite en Mauritanie, le président français se rendait à Lagos au Nigeria hier en fin de journée, a officiellement indiqué l'Elysée.