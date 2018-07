IL A ÉTÉ REMIS À LA HAVANE PAR LE VICE-PRÉSIDENT DU PARTI NORD-CORÉEN Kim Jong Un envoie un message à Raul Castro

Le dirigeant de la Corée du Nord et président du Parti du travail Kim Jong Un a envoyé un message à l'ex-président cubain Raul Castro, qui a été remis jeudi à La Havane par un haut dignitaire, a indiqué un bref communiqué officiel. Le texte, dont la teneur n'a pas été divulguée, a été délivré par le vice-président du Parti du travail nord-coréen Ri Su Yong à Raul Castro, le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC), selon des images de la télévision officielle cubaine. «Lors de cette rencontre amicale, les liens traditionnels d'amitié et les excellentes relations entre les peuples, partis et gouvernements se sont manifestés au grand jour», a rapporté le journal télévisé. Cuba et la Corée du Nord entretiennent des liens politiques étroits et La Havane se prononce toujours en faveur d'une résolution négociée de la crise dans la péninsule coréenne. Le 12 juin dernier à Singapour, Kim Jong Un a rencontré le président américain Donald Trump lors d'un sommet historique au cours duquel Pyongyang s'est engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule et Washington à suspendre les manoeuvres militaires dans la région. Après un rapprochement historique entre 2014 et 2016, les relations entre Cuba et les Etats-Unis se sont tendues après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a intensifié l'embargo imposé à La Havane depuis 1962.