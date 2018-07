EMISES PAR LE HCR ET LE GOUVERNEMENT AU BANGLADESH Les réfugiés rohingyas reçoivent enfin des cartes d'identité

La plupart d'entre eux - plus de 720.000 - ont fui depuis le mois d'août 2017 dans ce qui a été l'une des situations d'urgence de réfugiés les plus importantes et dont la croissance a été la plus rapide dans la région depuis des décennies.

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et Dacca pour la vérification des réfugiés rohingyas au Bangladesh ont lancé un programme conjoint à même de consolider une base de données unifiée aux fins de protéger et de gérer l'identité, la documentation, la fourniture d'assistance, de statistiques démographiques et, enfin, de recherche de solutions durables pour environ 900.000 réfugiés qui ont fui le Myanmar vers le Bangladesh au cours de vagues successives de déplacements forcés.

La plupart d'entre eux - plus de 720.000 - ont fui depuis le mois d'août 2017 dans ce qui a été l'une des situations d'urgence de réfugiés les plus importantes et dont la croissance a été la plus rapide dans la région depuis des décennies. D'une durée de six mois, ce programme de vérification jouera un rôle clé dans l'établissement de l'identité des réfugiés et de leurs lieux d'origine déclarés au Myanmar. Et, cela les aidera à préserver leur droit de retourner volontairement chez eux, s'ils décident que les conditions sont réunies pour le faire.

Le programme de vérification contribuera également à améliorer l'exactitude des données sur les réfugiés au Bangladesh, en aidant le gouvernement et les partenaires humanitaires à mieux comprendre les besoins spécifiques de la population réfugiée, à mieux planifier et cibler la fourniture de protection et d'assistance et à éviter de bénéficier des services plusieurs fois.

Dans le cadre de ce programme, des données biométriques - scanners de l'iris, empreintes digitales et photographies - sont utilisées pour confirmer l' identité de tous les réfugiés âgés de plus de 12 ans. A la fin du processus, les réfugiés reçoivent de nouvelles cartes d'identité.

Pour nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils possèdent un document d'identité individuel. Ces pièces d'identité en plastique de la taille d'une carte de crédit contiennent un certain nombre de fonctionnalités anti-fraude. Elles sont émises conjointement par le gouvernement du Bangladesh et le HCR.

Quelque 4.200 réfugiés ont déjà été vérifiés depuis le début du programme, le 21 juin. Malgré les fortes pluies de mousson de ces derniers jours, la plupart des réfugiés continuent d'assister à leurs rendez-vous de vérification, conscients de l'importance de détenir une carte d'identité.

Le HCR a mené des campagnes d'information et de sensibilisation, y compris via des consultations avec la communauté des réfugiés, sur le but et le processus réel de vérification.

Les comités de réfugiés soutiennent et encouragent également les réfugiés à assister à leurs rendez-vous. En mission au Bangladesh cette semaine, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré qu'il fallait trouver davantage de ressources pour développer l'éducation, les soins de santé et les infrastructures afin de construire un avenir durable pour les réfugiés rohingyas et leurs hôtes.