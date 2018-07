PALESTINE Le Hamas opposé au plan de paix de Trump

Un haut responsable du mouvement palestinien Hamas a indiqué être opposé à l'»accord du siècle» (Deal of the Century), un plan de paix que le président des Etats-Unis, Donald Trump, veut imposer aux Palestiniens.»Dans notre dictionnaire, il n'y a rien qui s'appelle accord du siècle' ou même des deux siècles,» a indiqué Mahmoud Zahar devant des dizaines de Palestiniens qui se sont rassemblés pour manifester vendredi après-midi dans la ville de Khan Younès, à l'est de la partie méridionale de la bande de Ghaza, près de la frontière avec Israël, où des affrontements ont éclaté avec des soldats israéliens en poste dans cette zone.»Nous n'accepterons pas l'accord du siècle et nous ne permettrons pas qu'il soit mis en oeuvre,» a dit M. Zahar, ajoutant que «cet accord est sans intérêt, alors que notre droit légitime est irréfutable et que nous ne l'abandonnerons jamais». M. Zahar a fait savoir que le Hamas adresse un message clair à tous les colons israéliens, indiquant qu'»ils n'ont pas de terre natale ici et (doivent) partir avant que cette terre ne (les) dévore».

Vendredi dernier, des affrontements ont éclaté entre des centaines de manifestants et de soldats israéliens dans l'est de la bande de Ghaza, près de la frontière avec Israël. C'était le quinzième vendredi de rassemblements et de manifestations depuis le 30 mars.