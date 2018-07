ELECTION PRÉSIDENTIELLE AU MALI Les candidats en quête de soutiens

La campagne électorale en prévision de la présidentielle du 29 juillet au Mali entamait hier son deuxième jour avec une thématique riche et diversifiée convergeant vers un Mali apaisée et en progrès, tandis que les candidats multiplient les contacts et déplacements en vue de recueillir un large soutien. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à cette élection pour laquelle 24 postulants ont été retenus, a donné le ton lors d'un déplacement chez les familles fondatrices de la capitale Bamako.»Je ne pouvais pas commencer ma campagne avec les cérémonies festives sans venir, au préalable, vous saluer et solliciter vos prières et bénédictions pour moi et pour une élection présidentielle apaisée, le 29 juillet 2018 dans notre grand Mali» a-t-il affirmé lors d'une rencontre samedi soir avec les familles fondatrices du District de Bamako. Le président candidat, qui s'est rendu également au siège du Haut Conseil islamique du Mali, a été accueilli avec bonheur par ses hôtes. Ibrahim Boubaker Keïta a assuré ses concitoyens de sa détermination à sauvegarder les acquis réalisés et à renforcer le processus de réconciliation nationale entamé en 2013.