NOUVELLE PROVOCATION ISRAÉLIENNE Un ministre nationaliste se rend sur l'esplanade des Mosquées

Un ministre nationaliste israélien a visité hier l'ultra-sensible esplanade des Mosquées à El Qods occupé, après une longue période d'interdiction pour les élus israéliens. Ouri Ariel, ministre de l'Agriculture et membre du parti nationaliste religieux Foyer juif, s'est rendu sur le troisième lieu saint de l'islam, situé dans la Vieille ville et qui est au coeur du conflit israélo-palestinien. Les juifs sont autorisés à se rendre sur ce site, mais la police les empêche d'y prier. Une interdiction que des juifs, y compris des députés, tentent régulièrement de violer.

En octobre 2015, durant une période de violences autour du site, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait interdit aux élus israéliens et aux ministres de s'y rendre. Depuis la semaine dernière, cette interdiction a été levée et le président du Parlement Yuli Edelstein a diffusé des instructions pour les élus désirant se rendre sur le lieu. Selon ce document, les députés devront notamment coordonner leur visite avec la police et n'auront pas le droit de prononcer de discours sur place.