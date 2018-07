MAHMOUD ABBAS S'OPPOSE AU PRÉSUMÉ «ACCORD DU SIÈCLE» "Nous ne le permettrons pas"

Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a réitéré son opposition au présumé plan de paix dit l'»accord du siècle» pour le Moyen-Orient (Deal of the Century), que le président des Etats-Unis, Donald Trump, veut imposer aux Palestiniens. «Nous ne permettons pas de faire passer l'accord du siècle», a indiqué hier le président palestinien dans son discours prononcé lors de la réunion du comité central du mouvement du Fatah au siège de la présidence à Ramallah.»Nos frères arabes nous affirment qu'ils sont contre l'accord du siècle et des pays en Europe, en Asie et en Afrique ont commencé à montrer que l'accord du siècle ne passera pas» a-t-il enchaîné, cité par l'agence de presse palestinienne WAFA. En réponse à la loi permettant de geler le transfert à l'Autorité palestinienne du montant des allocations accordées aux familles des martyrs et des détenus palestiniens, le président Palestinien, a indiqué qu'il ne permettra à personne d'intervenir sur cette question. «Nous n'autoriserons personne à intervenir (..), ce sont nos martyrs, blessés et prisonniers et nous continuerons à les payer», a-t-il insisté, saluant les actes de bravoure de la part des Palestiniens qui ne se lassent pas de prendre part aux séries marches du retour et également de protester contre ce dit «accord du siècle» ainsi que le déplacement des habitants du village de Khan-al Ahmar.

Un haut responsable du mouvement palestinien de résistance Hamas a récemment indiqué être opposé à l'»accord du siècle». «Dans notre dictionnaire, il n'y a rien qui s'appelle «accord du siècle» ou «même des deux siècles,» a indiqué Mahmoud Zahar devant des dizaines de Palestiniens qui se sont rassemblés pour manifester vendredi après-midi dans la ville de Khan Younès, à l'est de la partie méridionale de la bande de Ghaza. «Nous n'accepterons pas l'accord du siècle et nous ne permettrons pas qu'il soit mis en oeuvre,» a dit M. Zahar, ajoutant que «cet accord est sans intérêt, alors que notre droit légitime est irréfutable et que nous ne l'abandonnerons jamais». M. Zahar a fait savoir que le Hamas adresse un message clair à tous les colons israéliens, indiquant qu'»ils n'ont pas de terre natale ici et (doivent) partir avant que cette terre ne (les) dévore». «L'accord de paix» de Trump, est en cours de préparation par les Etats-Unis qui excluent les questions liées à El-Qods occupée et des réfugiés palestiniens. Les Palestiniens dont des femmes et des enfants manifestent le long de la barrière pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Début juillet, des milliers de femmes s'étaient dirigées vers plusieurs zones de la bande de Ghaza pour prendre part à la marche «Palestiniennes du retour», brandissant le drapeau de la Palestine et des pancartes affirmant leur droit au retour et rejetant le présumé 'accord du siècle». Mi-juin dernier, Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne, avait déclaré qu'»un plan de paix qui exclut El-Qods et les réfugiés palestiniens ne sera jamais une introduction à un processus de paix politique réussi dans la région». «Tant que les Etats-Unis continueront d'accomplir des actes qui changent les règles des relations avec le leadership palestinien et le peuple palestinien, nous pensons que l'impasse et la paralysie politique seront maintenues», avait-il expliqué.