MALGRÉ LA RÉCENTE ATTAQUE TERRORISTE AU NORD-OUEST DE LA TUNISIE La fréquentation touristique en nette hausse

La fréquentation touristique en Tunisie a nettement augmenté au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère du Tourisme, signe d'une reprise après plusieurs années difficiles ayant suivi la révolution.

Le nombre d'arrivées aux frontières de ce pays d'Afrique du Nord s'est monté à 3,2 millions sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 26% par rapport au premier semestre de 2017. Le nombre de touristes dépasse même les 2,9 millions enregistrés sur cette période en 2010, année de référence pour le tourisme tunisien. Ces chiffres marquent une reprise remarquée, après plusieurs années difficiles en raison de l'instabilité qui a suivi la chute de la dictature en 2011, et des attentats de 2015 contre le musée du Bardo à Tunis et un hôtel de la station balnéaire de Sousse sur le littoral méditerranéen.

Les recettes de ce secteur clé de l'économie tunisienne ont quant à elles dépassé les 1,2 milliards de dinars (420 millions d'euros) pour le premier semestre, en hausse de 46% sur un an, et retrouvent un niveau comparable à celui de 2010 (1,3 milliards de dinars). Le dinar a néanmoins subi une importante dépréciation ces deux dernières années, s'échangeant à plus de trois dinars l'euro, contre deux environ en 2010.

En revanche, le nombre de nuitées est resté bien en deçà de ce qu'il était avant la révolution, à 7,9 millions de nuitées pour la période du 1er janvier au 20 juin. C'est 39% de plus que sur la même période en 2017 selon le ministère, mais cela reste bien inférieur aux 13,6 millions de nuitées enregistrées en 2010 sur l'ensemble du premier semestre.

Une attaque jihadiste qui a coûté la vie à six membres de la garde nationale (gendarmerie) tunisienne dimanche dernier, à proximité de la frontière algérienne, bien qu'éloignée du littoral, a fait craindre pour la reprise du tourisme, favorisée par une accalmie sécuritaire depuis ces deux dernières années. Cependant, le président d'un organisme représentant les agences de voyage françaises, Entreprises du Voyage, Jean-Pierre Mas, a indiqué que celles-ci n'ont «perçu aucune réaction» de la part de vacanciers devant ou voulant se rendre en Tunisie. «Je pense qu'il n'y aura pas d'incidence sur la fréquentation touristique cet été car cela a été très faiblement médiatisé», a-t-il estimé, «la plupart des vacanciers ont de toute façon déjà réservé leur séjour».

Toujours est-il que les autorités tunisiennes ont vite compris la nécessité d'un renforcement du dispositif sécuritaire, principalement dans les zones côtières où se trouvent l'ensemble des installations touristiques dont dépend de façon cruciale l'économie du pays.