EGYPTE Forte explosion près de l'aéroport du Caire

Une forte explosion a été entendue jeudi soir près de l'aéroport du Caire, dans l'est de la capitale égyptienne, confirmée par la télévision d'Etat, jeudi soir. Cette dernière a ajouté qu'il s'agirait d'une explosion de réservoirs de carburants appartenant à une compagnie privée. Selon une source aéroportuaire, l'explosion n'a pas eu lieu dans le périmètre de l'aéroport international du Caire. Et selon une source sécuritaire, aucun vol au départ ou l'arrivé n'a été affecté par l'incident. Mais la déflagration a été entendue dans les quartiers est du Caire et relatée sur les réseaux sociaux. Elle a été suivie d'un incendie, selon des images publiées par plusieurs internautes.