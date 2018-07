MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD D'ALGER Le président érythréen aujourd'hui en Ethiopie

Le président érythréen Issaias Afeworki se rend aujourd'hui en Ethiopie dans le cadre du rapprochement historique entre les deux pays de la Corne de l'Afrique, a annoncé le gouvernement érythréen.»Le président Issaias Afeworki conduit une délégation en visite officielle en Ethiopie samedi 14 juillet», a tweeté le ministre de l'Information Yemane Gebremeskel. «Cette visite vise à cimenter/renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les deux leaders», a-t-il ajouté. Le président érythréen et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont mis fin lundi dernier à deux décennies d'état de guerre entre leurs pays en signant une «déclaration conjointe de paix et de coopération», à l'occasion d'une visite à Asmara de M. Ahmed. Les communications par téléphone ont été rétablies entre les deux pays dès dimanche et les liaisons aériennes doivent reprendre mercredi. Autrefois façade maritime de l'Ethiopie avec les ports de Massawa et d'Assab, l'Erythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de trois décennies de guerre.