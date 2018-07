SYRIE 54 morts dont 30 civils lors d'un raid de la coalition

Au moins 54 personnes dont 30 civils et des terroristes de Daesh ont péri lors des raids aériens menés dans la nuit du jeudi à vendredi par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, a rapporté l'agence syrienne Sana. Selon l'agence officielle syrienne, l'attaque qui a eu lieu dans la banlieue d'Abou Kamal, dans la province de Deir ez-Zor, a causé d'important dégâts aux infrastructures civiles. Le gouvernement syrien s'est adressé à plusieurs reprises au Conseil de sécurité des Nations unies exigeant de lui qu'il condamne les opérations de la coalition qui font des victimes civiles et qui portent un préjudice matériel aux infrastructures. Le ministère russe des Affaires étrangères avait précédemment souligné que les opérations des Etats-Unis et de la coalition internationale en Syrie étaient lancées sans l'aval et sans coordination avec les autorités de Damas et le Conseil de sécurité des Nations unies. La coalition a reconnu que ses raids aériens en Syrie et en Irak avaient fait au moins 883 morts civils depuis 2014.