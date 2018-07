TUNISIE Les bailleurs versent 5,5 milliards d'euros

La Tunisie va bénéficier d'un financements global de 5,5 milliards d'euros, assuré par huit bailleurs de fonds internationaux. Il s'agit des institutions financières dont la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conduites par le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, qui a effectué une visite en Tunisie. Les 2,5 milliards d'euros sont programmés pour 2018-2019 sous forme de prêts.Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a sollicité un appui plus renforcé des partenaires financiers à la lumière de la délicatesse de la conjoncture, notamment la menace terroriste.» Le terrorisme demeure un fléau mondial qui peut frapper partout dans le monde, a insisté M. Essebsi en recevant cette délégation, ajoutant que «force sera de serrer les coudes ensemble: pays et communauté internationale». Pour sa part, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a salué le soutien de l'UE et des bailleurs de fonds internationaux à la Tunisie,