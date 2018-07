ELLE ENREGISTRE UN EXCÉDENT COMMERCIAL RECORD AVEC LES ETATS-UNIS La Chine prévoit "un impact très négatif"

Ces chiffres sont les derniers à être compilés avant l'entrée en vigueur des droits de douane punitifs de 25% que les deux pays se sont mutuellement imposés à partir du 6 juillet sur 34 milliards de dollars d'importations.

La Chine a enregistré le mois de juin dernier un excédent commercial record avec les Etats-Unis avec près de 30 milliards de dollars, un chiffre de nature à attiser la colère de Donald Trump, qui vient d'engager une guerre commerciale avec l'Empire du milieu. «Pékin a encaissé un excédent bilatéral de 28,97 milliards de dollars en juin, un chiffre en hausse de 18% sur le mois de mai (24,58 milliards)», a annoncé hier l'Administration des douanes chinoise. «Il s'agit d'un record pour un excédent mensuel depuis 1999», selon l'agence Bloomberg. Ces chiffres sont les derniers à être compilés avant l'entrée en vigueur des droits de douane punitifs de 25% que les deux pays se sont mutuellement imposés à partir du 6 juillet sur 34 milliards de dollars d'importations. Le président américain, qui accuse la Chine de concurrence déloyale et de piller la technologie de son pays, menace d'imposer des droits de douane supplémentaires sur la quasi-totalité des exportations chinoises. Mais en dépit de l'ouverture des hostilités, le commerce se porte bien entre les deux premières économies du monde: sur les six premiers mois de l'année, le commerce bilatéral a progressé de 13,1% et les seules exportations de la Chine ont augmenté de 13,6% (+11,8% pour les importations).

Mais Pékin reconnaît que la tendance ne pourra pas se poursuivre.»Ce différend commercial aura certainement un impact sur les échanges Chine-USA et un impact très négatif sur le commerce mondial», a déclaré devant la presse le porte-parole des Douanes, Huang Songping. Or la rivalité commerciale entre les deux puissances du Pacifique ne montre guère de signes d'apaisement: aucune discussion avec les Etats-Unis n'est à l'ordre du jour, faute de confiance entre les deux pays, a fait savoir jeudi le gouvernement chinois. Dans un communiqué, le ministère du Commerce a rejeté les accusations de Washington selon lesquelles la concurrence déloyale de Pékin est à l'origine de l'excédent commercial chinois. Pour Pékin, Washington «surestime» le déséquilibre commercial bilatéral, dont l'origine est à chercher «dans les problèmes sous-jacents à l'économie et à la société américaines». Les Etats-Unis ont tiré mardi une nouvelle salve en dressant une liste supplémentaire de produits chinois importés d'un montant de 200 milliards de dollars par an qu'ils menacent de taxer à hauteur de 10% dès septembre.Donald Trump a menacé de ne pas s'arrêter là et de frapper plus de 400 milliards d'importations chinoises. Celles-ci ont représenté dans leur ensemble 505 milliards de dollars en 2017 et le solde des échanges entre les deux pays s'est traduit l'an dernier par un déficit de 375 milliards, selon les chiffres de Washington. D'après Pékin, l'excédent commercial bilatéral sur les six premiers mois de 2018 s'est inscrit à 133,8 milliards de dollars contre 117 milliards lors du premier semestre 2017. Avec le monde entier, les exportations de la Chine ont augmenté de 11,3% en juin sur un an, soit légèrement moins qu'en mai (+12,6%), et les importations ont progressé de 14,1%, nettement moins que le mois précédent (+26%).