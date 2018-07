RAIDS ISRAÉLIENS SUR GHAZA ET MANIFESTATIONS PALESTINIENNES Encore deux martyrs de 15 et 20 ans

Selon le ministère palestinien de la Santé à Ghaza, un adolescent âgé de 15 ans a été tué et 220 autres Palestiniens ont été blessés vendredi par les tirs israéliens. Un autre manifestant palestinien, âgé de 20 ans, grièvement blessé par balle lors des manifestations, est décédé hier.

Israël a de nouveau mené des frappes aériennes tôt hier dans la bande de Ghaza en riposte à des manifestations la veille à la frontière, où deux Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés par les forces israéliennes. Des tirs de roquettes et d'obus de mortiers vers le sud d'Israël depuis la bande de Ghaza ont eu lieu quasiment simultanément aux raids israéliens. Depuis le 30 mars, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés à la création d'Israël, en 1948. Au moins 141 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir pris pour cible deux tunnels du mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza, «destinés à mener des actions terroristes» contre Israël. Les avions israéliens ont également ciblé des infrastructures et des sites destinés à préparer des ballons incendiaires utilisés ces dernières semaines contre des colonies juives implantées dans les territoires illégalement occupés par Israël, à en croire la même source. Selon des témoins dans la bande de Ghaza, les frappes n'ont pas fait de blessé mais ont endommagé des infrastructures et des maisons palestiniennes dans cette partie des territoires dirigée par le Hamas, au pouvoir à Ghaza depuis 2007.

«Les frappes ont été conduites en réponse aux actes pendant les violentes émeutes qui ont eu lieu le long de la clôture de sécurité hier et qui s'ajoutent aux attaques quotidiennes contre le territoire israélien via le lancement de ballons incendiaires depuis la bande de Ghaza», a tenté de justifier l'armée sioniste.

Les manifestations à la frontière séparant Israël de la bande de Ghaza ont été particulièrement émaillées de violences vendredi. Selon le ministère palestinien de la Santé à Ghaza, un adolescent âgé de 15 ans a été tué et 220 autres Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens.

Un autre manifestant palestinien, âgé de 20 ans, qui avait été grièvement blessé par balle lors des manifestations vendredi est décédé hier de ses blessures, a-t-on indiqué de même source. L'armée israélienne prétend que des grenades, des engins explosifs, des cocktails Molotov, des pneus enflammés et des pierres ont été lancées en direction des soldats sionistes, dont l'un aurait été blessé. Hier, elle a fait état de 31 tirs, la plupart de mortiers, depuis la bande de Ghaza, dont six ont été interceptés selon elle par le système de défense anti-aérien.

Un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a revendiqué les tirs en expliquant dans un communiqué qu'il s'agissait d'une «réponse immédiate de la résistance». Ces tirs n'ont pas fait de blessé ni de dégât, selon les médias israéliens. Israël, accusé par la communauté internationale d'usage excessif de la force lors des manifestations à la frontière, prétend «tirer en dernier recours pour protéger ses soldats et sa population civile».