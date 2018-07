ATTENTAT-SUICIDE À KABOUL À LA SORTIE DES BUREAUX 10 morts et de nombreux blessés

Un attentat-suicide perpétré hier par un kamikaze à l'heure de sortie des bureaux, devant le ministère du Développement rural à Kaboul, a fait au moins «dix morts et blessés», selon un premier bilan de source policière. Le kamikaze s'est présenté à pied et a déclenché sa veste explosive, a annoncé le porte-parole de la police afghane, Shashmat Stanikazai. «Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée du ministère et nous avons malheureusement des victimes parmi nos employés», a confirmé le porte-parole du ministère, Fraidoon Azhan, évoquant «six morts et douze blessés, pour la plupart nos employés». «Mais ce bilan peut changer», a-t-il insisté alors que l'attentat s'était produit environ 45 minutes plus tôt. Sur Twitter, les riverains du ministère, situé dans l'ouest de Kaboul, dans le quartier de l'ancien palais royal de Darulaman, affirment que l'explosion était de forte puissance et que les ambulances se précipitent sur les lieux. Hier, la mission des Nations unies en Afghanistan (Manua) a publié son rapport semestriel sur les victimes civiles du conflit afghan, qui fait apparaitre un bilan record de près de 1700 morts sur les six premiers mois de l'année. C'est le pire enregistré depuis dix ans que l'ONU comptabilise les victimes au sein de la population, malgré les trois jours de cessez-le-feu en juin.