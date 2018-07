APRÈS UNE JOURNÉE DE CONTACTS TÉLÉPHONIQUES ITALIENS L'Allemagne accepte de prendre 50 migrants

L'Allemagne a annoncé hier avoir accepté, à la demande de l'Italie, de prendre en charge 50 des 450 migrants se trouvant à bord de deux navires de l'agence européenne de garde frontières Frontex, à l'instar de la France et de Malte qui ont pris le même engagement la veille.»L'Allemagne et l'Italie sont convenues qu'en vue des prochains pourparlers sur l'intensification de la coopération bilatérale sur la politique en matière d'asile, l'Allemagne est prête à prendre en charge 50 personnes», a annoncé une porte-parole du gouvernement allemand dans un communiqué. Samedi, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte avait annoncé que la France et Malte prendraient «chacune 50 des 450 migrants transbordés sur deux navires militaires».

«Très rapidement les offres d'autres pays européens arriveront», avait-il assuré. Le chef du gouvernement avait revendiqué ce succès «après une journée de contacts téléphoniques et écrits avec tous les 27 leaders européens», affirmant qu'il leur avait rappelé «la logique et l'esprit de partage contenus dans les conclusions du Conseil européen de fin juin»