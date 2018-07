RENCONTRE TRUMP - POUTINE DEMAIN À HELSINKI Un sommet plein de doutes

Par Chaabane BENSACI -

Une rencontre fort attendue

On s'attend, non sans un certain optimisme, à ce que le sommet marque un certain réchauffement des relations entre les deux superpuissances, mises à l'épreuve par l'intervention américaine en Syrie, les accusations d'ingérence dans la présidentielle américaine de 2016 et les conséquences de crises multiples.

Même si les deux hommes se sont déjà rencontrés à Hambourg, lors d'un sommet du G20, puis au Vietnam, en novembre 2017, à la faveur d'un sommet de l'Apec, leurs échanges sont demeurés extrêmement circonspects.

L'enquête diligentée par le procureur fédéral sur les supposées ingérences russes dans la campagne électorale américaine pour la présidentielle plaçait leur relation circonstanciée sous haute surveillance et la rendait même, par certains aspects, quelque peu suspecte. C'est pourquoi il aura fallu du temps au président américain Donald Trump avant de réagir aux appels du pied du Kremlin pour un sommet dont on peut dire qu'il sera aussi «historique» que le fut, dernièrement, la réunion de Singapour entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et celui des Etats-Unis. De report en report, et après une valse- hésitation de plusieurs mois, la nouvelle a fini par tomber un mercredi 27 juin lorsque le Kremlin a annoncé qu'un accord avait été enfin conclu pour la tenue du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en terrain neutre, à Helsinki. C'était là une grande première depuis près de dix ans, la dernière séance entre les dirigeants des deux superpuissances ayant réuni, là encore à Helsinki, les présidents Dimitri Medvedev et Barack Obama, en juillet 2009. II est vrai que ce rendez-vous, «dans un pays tiers», est devenu par la force des choses «très pratique à la fois pour la Russie et les Etats-Unis», ainsi que l'a déclaré le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Des sujets particulièrement graves et qui nécessitent des entretiens approfondis que ne pouvaient permettre les deux apartés évoqués plus haut, lors de rendez-vous internationaux non exclusifs.

Les rapports entre Vladimir Poutine et Barack Obama étaient, on le sait, devenus exécrables, en témoigne leur entretien d'une heure et demie en tête à tête et à couteaux tirés, en septembre 2015, durant l'Assemblée générale de l'ONU.

Les rapports entre Vladimir Poutine et Barack Obama étaient, on le sait, devenus exécrables, en témoigne leur entretien d'une heure et demie en tête à tête et à couteaux tirés, en septembre 2015, durant l'Assemblée générale de l'ONU. Il était alors question du sort de la Syrie et des menaces que les groupes terroristes soutenus par les puissances occidentales conduites par Washington croyaient faire peser sur les intérêts russes dans le pays. Quelques années plus tard, la donne syrienne ayant complètement changé, l'élection de Donald Trump a ouvert la voie à des discussions plus détendues, la Maison- Blanche ayant adressé à plusieurs reprises un message sur son souhait d'un sommet entre les deux présidents américain et russe. Mais les soubresauts internes liés à l'affaire des supposées ingérences dans la campagne présidentielle, ont obligé le président Trump à attendre juillet 2017 avant de pouvoir échanger quelques propos avec Vladimir Poutine, au sommet allemand du G20. Présentée alors comme une «rencontre bilatérale officielle» par le secrétaire d'Etat américain, cette avant-première avait en quelque sorte donné le ton de ce qui doit se passer demain à Helsinki. Au bout de l'entretien qui devrait durer plusieurs heures, le nombre de sujets à aborder et leur importance stratégique pour les deux pays le justifiant amplement, il y aura une conférence de presse qui doit sanctionner une Déclaration commune portant sur les prochaines étapes et les rendez-vous éventuels sur lesquels ils pourraient s'entendre.

D'ores et déjà, on énonce l'hypothèse d'un deal qui pourrait sceller les retrouvailles entre Poutine et Trump et, si tel est le cas, ce sera une avancée considérable dans le dossier syrien.

Les Etats-Unis seraient prêts, dit-on dans certains milieux diplomatiques, à se retirer complètement de la Syrie, ouvrant la voie à la récupération par le régime du président Bachar al Assad de la totalité du territoire, en échange d'une médiation russe pour le retrait définitif de l'Iran dans ce pays. Pour l'instant, on n'en est pas encore là et l'hypothèse reste sujette à caution, même si on comprend qu'elle pourrait agréer pleinement aux dirigeants israéliens qui sont obsédés par cette question. Il est piquant de relever que le sommet de demain à Helsinki interviendra quelques jours seulement après celui de l'Otan, à Bruxelles, où Donald Trump a semé la panique en soufflant le chaud et le froid pour obtenir une réaction satisfaisante quant aux contributions des pays membres qui se sont résignés à verser 2% de leur PIB au budget de l'organisation atlantiste. Une démarche qui n'exclut pas le souci majeur du président Donald Trump de conférer au duo américano-russe un rôle et une dimension totalement nouveaux...