DEUX JOURS AVANT LE SOMMET D'HELSINKI Mahmoud Abbas est reçu par Poutine

Lors de cette rencontre entre le président russe et son homologue palestinien samedi, la question palestinienne et le développement de la situation ont été au menu. «Je suis ravi de pouvoir vous informer de nos contacts avec vos voisins et avec les dirigeants des autres pays de la région», a déclaré Poutine.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a été invité par son homologue français Emmanuel Macron à une rencontre prochainement à Paris, a indiqué hier l'ambassadeur de Palestine à Moscou, Abdul Hafiz Nofal. M. Abdul Hafiz Nofal qui intervenait sur les ondes de la radio «Voix de la Palestine» a fait savoir que la rencontre qui était prévue entre M. Abbas et M. Macron «n'a pas eu lieu à Moscou», en marge de la finale de la Coupe du monde de football dimanche, «car Macron était obligé de rentrer en France avec son équipe gagnante».

La réunion a donc été reportée pour avoir lieu à Paris, selon le même responsable, «dans un proche avenir». M. Nofal a également évoqué la rencontre entre le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, et son homologue russe, Vladimir Poutine pendant laquelle, M.Abbas a «informé son homologue sur les derniers développements politiques en Palestine et dans la région», a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. La rencontre a eu lieu à noter, deux jours avant le sommet des plus décisifs entre M.Poutine et le président américain Donald Trump hier à Helsinki, au sud de la Finlande.

S'agissant de la rencontre entre le président russe et son homologue Palestinien samedi, la question palestinienne et le développement de la situation ont été au menu. «Je suis ravi de pouvoir vous informer de nos contacts avec vos voisins et avec les dirigeants des autres pays de la région», a déclaré

M. Poutine, cité dans un communiqué du Kremlin. «Je sais que la situation dans la région est difficile, mais je vous suis reconnaissant d'avoir profité d'une occasion comme la Coupe du Monde pour venir à Moscou», a-t-il souligné. Pour sa part, Mahmoud Abbas a exprimé sa «vive préoccupation» à propos des projets de l'occupant israélien de mettre en place de «nouvelles colonies», estimant qu'il s'agissait du «plus grand problème» des autorités palestiniennes. Il a également dénoncé une nouvelle fois le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à El-Qods occupée. «Nous résistons aux tentatives des Américains d'imposer leurs propres solutions des problèmes les plus sensibles» pour la Palestine, a souligné M. Abbas, cité par l'agence de presse TASS. M. Abbas a exposé au président russe les derniers développements en Palestine, surtout, les mesures entamées à l'encontre du village bédouin de Khan al-Ahmar à l'est d'El-Qods occupée et les tentatives israéliennes d'exiler ses habitants autochtones. Une question qui aura sans doute figuré au coeur des échanges entre le président Poutine et son homologue américain, le président Donald Trump, dont on connaît les attaches particulières avec l'Etat hébreu et sa politique expansionniste faisant fi de la légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.