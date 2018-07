EMPOISONNEMENTS AU NOVITCHOK Poutine dénonce des "accusations infondées"

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé hier des «accusations infondées» au sujet des nouveaux empoisonnements à l'agent innervant Novitchok en Angleterre, après celui de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, imputé par Londres à Moscou. Dans une interview à la chaîne américaine Fox News, M.Poutine a dit que Londres n'avait fourni aucune preuve dans cette affaire. «Nous voudrions voir des preuves documentées, mais personne ne nous en donne», a-t-il affirmé selon une traduction en anglais de ses propos.»Nous ne voyons que les accusations infondées - pourquoi est-ce fait de cette manière? Pourquoi nos relations devraient-elles se détériorer à cause de cela?», s'est-il interrogé. Un couple de Britanniques a été empoisonné par du Novitchok contenu dans une petite bouteille et les enquêteurs britanniques tentent de déterminer si le poison provient du même lot qui a contaminé Sergueï Skripal et sa fille Ioulia. L'empoisonnement de l'ex-agent double et de sa fille avait été attribué par Londres à Moscou, qui avait nié toute implication. L'affaire avait déclenché une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux et une vague d'expulsions croisées de diplomates.