ISRAËL RENFORCE LE BLOCUS DE GHAZA La livraison de fioul est "interdite"

Israël a renforcé davantage hier le blocus de la bande de Ghaza, en interdisant la livraison de fioul aux Palestiniens, en réaction aux cerfs-volants incendiaires lancés depuis l'enclave. Cette interdiction de livrer du fioul et de gaz via Kerem Shalom, le seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Ghaza, a été annoncée tard lundi par le ministère de la Défense. Les livraisons de fioul pour les habitants de Ghaza seront suspendues jusqu'à dimanche, selon le ministère israélien. Par ailleurs, la zone de pêche sur la côte de Ghaza sera réduite de 6 à 3 milles. Le passage de Kerem Shalom restera ouvert uniquement pour les besoins humanitaires, selon le ministère. La bande de Ghaza, territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, et contrôlé par le Hamas, est soumis à un strict blocus terrestre, maritime et aérien imposé par Israël. La situation humanitaire est très précaire dans cette enclave, où plus de 80% de la population est tributaire d'une aide, selon la Banque mondiale. Depuis le 30 mars, les Ghazaouis manifestent le long de la barrière qui sépare l'enclave d'Israël afin de dénoncer le blocus israélien et pour exiger le retour des réfugiés palestiniens chassés de leurs terres en 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël. Au moins 141 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4 000 blessés par balle. Israël a justifié sa riposte en affirmant qu'elle était nécessaire pour défendre ses frontières et arrêter les infiltrations. Aucun Israélien n'a été tué.