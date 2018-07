SYRIE La Russie retire 35 aéronefs militaires

La Russie a déjà retiré de Syrie 35 aéronefs militaires, dont des avions de chasse et des hélicoptères, a déclaré hier le ministère russe de la Défense. Le ministère a annoncé dans un communiqué que deux hélicoptères Mi-8AMTSh avaient regagné leur base permanente dans la région russe de Novossibirsk, dans le sud-ouest de la Sibérie. Ils s'ajoutent aux 33 autres appareils aériens qui ont déjà été retirés de Syrie, précise le communiqué. La Russie a commencé à retirer ses troupes de ce pays du Moyen-Orient au mois de décembre. Le président russe Vladimir Poutine avait ordonné ce retrait au cours de sa visite de la base aérienne militaire de Hmeimim, en Syrie. M.Poutine a déclaré au cours d'une cérémonie organisée le mois dernier au Kremlin que la Russie avait déjà retiré 13 avions de chasse, 14 hélicoptères et 1 140 soldats de Syrie. Sergueï Sourovikine, commandant des forces russes en Syrie, a expliqué qu'au cours de la première phase du retrait, la Russie avait prévu de retirer 23 avions de chasse, deux hélicoptères Ka-52 et une partie de ses forces spéciales, de son personnel médical de terrain et de ses équipes de démineurs. La Russie conservera cependant deux bases militaires en Syrie, la base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous, en vertu d'un accord passé avec le gouvernement syrien.