NUCLÉAIRE IRANIEN Trump a demandé 8 fois à voir Rohani lors de l'AG de l'ONU

Le président américain Donald Trump a demandé à huit reprises une réunion avec son homologue iranien Hassan Rohani en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU l'automne dernier, a affirmé hier le directeur de cabinet du chef de l'Etat iranien. «Au cours de la dernière visite à New York de Rohani pour la session de l'Assemblée générale, Trump a demandé à la délégation iranienne à huit reprises de pouvoir rencontrer le président», a indiqué Mahmoud Vaezi, cité par l'agence de presse iranienne Mehr. Il a précisé que l'équipe iranienne n'avait pas répondu aux requêtes, intervenues juste après que le président américain eut annoncé qu'il ne pouvait plus certifier que l'Iran respectait l'accord sur le nucléaire conclu en 2015. «Nous avons une politique transparente et une position claire à l'égard de nos relations avec les Etats-Unis (...) Nous ne céderons pas à la pression», a assuré M. Vaezi. L'Iran a dit qu'il ne renégocierait pas l'accord de 2015. Il est soutenu par ses partenaires européens et asiatiques pour trouver les moyens de contourner les sanctions américaines qui doivent être réimposées en août du fait du retrait de Washington de cet accord.