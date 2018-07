VAGUE D'INDIGNATIONS AMÉRICAINES APRÈS SA TOURNÉE EUROPÉENNE ET LE SOMMET D'HELSINKI Trump tente le grand écart

Par Chaabane BENSACI -

Il assure que sa langue a fourché face à Poutine

Se retrouver à un moment aussi crucial, compte tenu des échéances électorales, isolé dans son propre camp aurait été d'un préjudice grave pour le président américain et c'est pourquoi il lui a fallu, bon gré mal gré, faire amende honorable et se rétracter sans aller jusqu'à se désavouer.

Après l'euphorie de sa rencontre avec Vladimir Poutine, lundi dernier, à Helsinki, le président américain Donald Trump s'est retrouvé confronté à une pluie de critiques et de virulents reproches jusque dans son propre camp, au point qu'il a dû tenter, dès le lendemain, de limiter les dégâts, reconsidérant ses propos qualifiés de «trop conciliants à l'égard du maître du Kremlin». Faisant peine à voir, sans sa superbe habituelle et son air goguenard quand il attaque ses détracteurs, le locataire de la Maison- Blanche est apparu, la mine déconfite, mâchant des mots qu'il avait bien de la peine à prononcer pour dire qu'il avait été mal compris ou que, peut-être, il s'était «mal exprimé», lorsqu'il avait répondu aux médias, en affichant sa conviction intime sur la question de l'ingérence russe présumée dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Je «n'ai aucune raison de ne pas croire le président Poutine quand il affirme que cette ingérence n'a pas eu lieu» avait-il alors assuré, laissant en outre poindre une note de défiance à l'égard de l'enquête du FBI qui serait sujette à caution. Donald Trump a laborieusement évoqué un lapsus, les mots ayant trahi la pensée, et le visage montrant clairement que l'heure était à la repentance, sinon du moins à la prudence. Il faut dire que les charges sont venues de toute part. Dans le camp démocrate, bien sûr, on s'est fait une joie d'étriper le milliardaire, «sûr de lui et dominateur», mais bien plus surprenante était la salve tirée par des ténors républicains comme Paul Ryan, chef de file du parti au Congrès ou le sénateur John mac Caïn qui fut, souvent, le bouc émissaire idéal du candidat Trump.

Se retrouver à un moment aussi crucial, compte tenu des échéances électorales, isolé dans son propre camp aurait été d'un préjudice grave pour le président américain et c'est pourquoi il lui a fallu, bon gré mal gré, faire amende honorable et se rétracter sans aller jusqu'à se désavouer afin de sauver la mise. Le bilan de sa tournée européenne, marquée par des déclarations belliqueuses et des sentences sans appel contre les plus proches alliés des Etats-Unis, aura aussi pesé lourdement dans la balance. Obsédé par la récolte des milliards de dollars nécessaires, selon lui, à la résurgence de la domination absolue des Etats-Unis sur l'économie mondiale, Trump n'hésite pas à bousculer, parfois brutalement, ses partenaires européens et asiatiques et ce qui s'est passé, lors de la réunion de l'Otan à Bruxelles, a confirmé, une fois de plus, les sentiments et les méthodes du président américain.

Le double virage esquissé mardi sur la phrase concernant l'ingérence russe présumée («Je ne vois aucune raison pour laquelle cela NE serait PAS la Russie», a-t-il assuré vouloir dire pendant que sa «langue a fourché») et le travail des services de renseignements américains, contesté à Helsinki puis reconnu «avec respect» à Washington, finit de confirmer ce que l'on savait déjà. Trump a immédiatement évalué les risques que le «grand succès» de sa rencontre a engendré dans les arcanes décisionnelles du pays et, oublieux des reproches qu'il avait adressés, quelques jours plus tôt, aux «médias Fake news», il a volontiers tenté le grand écart pour s'affranchir de la tempête soulevée avant même son retour au pays.

Accusé d'avoir distendu, à Bruxelles et à Londres, les liens transatlantiques par des charges brutales contre l'Allemagne, l'Union européenne et le Royaume-Uni, il doit nécessairement afficher un profil bas, durant plusieurs semaines, tandis que des commentateurs et des experts géopolitiques y vont de tous les qualificatifs, «traitre» pour certains, «irréfléchi», «antipatriote» ou simplement «honteux», pour d'autres. Fait significatif et un peu plus qu'embarrassant, la chaîne préférée des Républicains et du magnat de l'immobilier, Fox News, a ouvert ses canaux aux détracteurs de sa tournée européenne et de son tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine. C'est dire combien est grand le malaise et urgente la nécessaire amende honorable de Donald Trump qui semble, pour une fois, pris à son propre piège: celui des propos à l'emporte-pièce.