L'ANNONCE A ÉTÉ FAITE HIER À LA HAYE Pays-Bas et Turquie rétablissent les relations diplomatiques

Les Pays-Bas et la Turquie, en froid depuis que La Haye a refoulé en mars 2017 deux ministres turcs, ont annoncé hier le rétablissement des relations diplomatiques. «Au cours d'une conversation téléphonique, les ministres (néerlandais et turc des AE) ont convenu de normaliser les relations diplomatiques entre les Pays-Bas et la Turquie», est-il écrit dans une déclaration commune diffusée par le ministère néerlandais. Les relations bilatérales s'étaient envenimées après l'interdiction faite, en mars 2017, à l'avion du ministre turc des AE Mevlüt Cavusoglu d'atterrir. Le chef de la diplomatie turque devait s'exprimer en faveur du président Recep Tayyip Erdogan au cours d'un meeting organisé pour la communauté turque, à Rotterdam, à l'occasion de la campagne en vue du référendum sur le renforcement des pouvoirs présidentiels. En rétablissant des relations diplomatiques normales, La Haye et Ankara ont convenu de «nommer à nouveau des ambassadeurs, à court terme», selon le communiqué. «La coopération entre les Pays-Bas et la Turquie est essentielle sur de nombreuses questions telles que la lutte contre le groupe Etat islamique, le risque du retour de combattants syriens, mais aussi la situation des droits de l'homme en Turquie», a estimé le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok.