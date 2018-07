BANDE DE GHAZA Le président Abbas met en garde contre l'escalade des tensions

Le président palestinien Mahmoud Abbas a mis en garde vendredi contre l'escalade des tensions dans la bande de Ghaza, appelant la communauté internationale à intervenir «immédiatement» pour faire face à la détérioration de la situation dans la région, selon un communiqué de la présidence palestinienne. M. Abbas a eu des discussions intenses vendredi avec des parties régionales et internationales pour trouver une solution à la crise dans la région, a ajouté le communiqué, cité par l'agence de presse palestinienne WAFA. L'armée de l'occupation israélienne a tué quatre Palestiniens au cours d'une nouvelle journée d'escalade vendredi. Quelque 210 Palestiniens ont été blessés lors de manifestations et d'affrontements dans l'est de Ghaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Les avions de chasse israéliens ont mené vendredi plus de 25 frappes aériennes sur la bande de Ghaza, en représailles à une attaque contre les militaires israéliens qui a fait un mort.