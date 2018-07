CAMEROUN 20 partis soutiennent le chef de l'Etat pour la présidentielle

Un collectif de vingt partis politiques camerounais a annoncé sa création vendredi à Yaoundé dans le but d'apporter son soutien au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre, qui compte vingt-six autres prétendants, selon les sources officielles. Au pouvoir depuis 1982, le chef d'Etat sortant, 85 ans, a décidé de briguer un nouveau mandat de sept ans à la tête de son pays. Dans le tweet annonçant sa candidature, le chef de l'Etat camerounais avait appelé ses compatriotes vivant au pays et de la diaspora à lui renouveler leur confiance lors du scrutin présidentiel fixé au 7 octobre prochain, les invitant à relever avec lui «le défi d'un Cameroun plus uni, plus stable et plus prospère». Une semaine plus tard, ce collectif de vingt partis politiques a annoncé sa création à Yaoundé avec pour objectif unique le soutien à cette candidature. Dans sa déclaration lue devant la presse vendredi, le collectif justifie son soutien au chef de l'Etat par «l'échec de la mise en place d'une coalition de l'opposition», mettant en cause entre autres, «l'égoïsme de certains dirigeants de ces partis» et «l'absence d'un projet politique crédible de l'opposition». «Le chef de l'Etat réunit, à notre avis, les qualités et les atouts nécessaires pour maintenir la paix, la stabilité, l'unité nationale, le progrès économique et le respect du Cameroun dans le concert des nations», indique ce texte, qui dénonce et rejette les «violences sécessionnistes» en cours dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.