IRAN 10 Gardiens de la révolution tués près de l'Irak

Au moins 10 membres des Gardiens de la révolution iranienne ont été tués dans une attaque menée par des insurgés contre une de leurs bases à la frontière irakienne, a annoncé hier cette force d'élite de la République islamique. L'attaque a eu lieu vendredi soir dans le village de Dari, situé dans le district de Marivan, dans le nord-ouest du Kurdistan iranien. «Dix combattants sont tombés en martyrs lors d'une attaque menée par des rebelles et terroristes contre un poste-frontière, qui a provoqué l'explosion d'un dépôt de munitions», a indiqué la division des forces terrestres des Gardiens dans un communiqué. Le nombre exact de morts est confus, le communiqué listant 11 noms de soldats «martyrs». Par ailleurs, «plusieurs terroristes» ont été tués et blessés dans l'attaque, ajoute le texte. Des affrontement éclatent régulièrement entre forces de l'ordre iraniennes et groupes armés séparatistes ou jihadistes le long de la frontière occidentale du pays séparant l'Iran de la Turquie et de l'Irak.