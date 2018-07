ALORS QUE LES CRITIQUES SUR LE SOMMET D'HELSINKI PLEUVENT TOUJOURS Trump invite Poutine à Washington

Pour Angela Merkel, un prochain sommet est une bonne chose

«J'attends avec impatience notre deuxième rencontre pour que nous puissions commencer à mettre en place certaines des choses dont nous avons parlé», a-t-il ajouté, citant la lutte contre le terrorisme, «la sécurité pour Israël», les cyberattaques, les échanges commerciaux, l'Ukraine, la paix au Proche-Orient ou encore la Corée du Nord.

En pleine polémique sur le sommet d'Helsinki, Donald Trump persiste et signe: il a fait savoir jeudi qu'il avait invité Vladimir Poutine à Washington à l'automne afin de «poursuivre le dialogue» avec l'homme fort du Kremlin. Accusé par ses détracteurs, mais aussi nombre d'élus de son parti, de s'être montré beaucoup trop conciliant avec son homologue russe, le président américain s'en est pris avec virulence aux journalistes coupables à ses yeux de ne pas avoir souligné le «grand succès» de leur face-à-face. Selon Sarah Sanders, porte-parole de la Maison- Blanche, des discussions ont «déjà en cours» pour une nouvelle rencontre, cette fois-ci dans la capitale fédérale américaine.

Martelant sa conviction que bien s'entendre avec M. Poutine était «une chose positive», M. Trump a ajouté sur la chaîne CNBC: «Si cela ne fonctionne pas, je serai le pire ennemi qu'il ait jamais eu.» Trois jours après le rendez-vous qui l'a mis en porte-à-faux avec les agences américaines de renseignement en raison de ses atermoiements sur l'ingérence russe dans la présidentielle, Donald Trump peine toujours à éteindre l'incendie. «Le sommet avec la Russie a été un grand succès, sauf pour le vrai ennemi du peuple, les médias 'Fake News''», a-t-il tweeté, reprenant une expression particulièrement agressive qu'il avait déjà utilisée en 2017.

«J'attends avec impatience notre deuxième rencontre pour que nous puissions commencer à mettre en place certaines des choses dont nous avons parlé», a-t-il ajouté, citant, pêle-mêle, la lutte contre le terrorisme, «la sécurité pour Israël», les cyberattaques, les échanges commerciaux, l'Ukraine, la paix au Proche-Orient ou encore la Corée du Nord.

Fait remarquable, M. Poutine avait, quelques heures plus tôt, dénoncé lui aussi les critiques visant M. Trump, stigmatisant les «forces» aux Etats-Unis «prêtes à sacrifier les relations russo-américaines à leurs ambitions». Plaidant pour un renforcement des contacts entre les deux grandes puissances nucléaires, le président russe a notamment rappelé que le traité de réduction du nombre des armes nucléaires entre la Russie et les Etats-Unis, le New START, devait expirer en 2021.

Pour le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, la conférence de presse Trump-Poutine a fait «beaucoup de bruit», sans que les médias n'apportent beaucoup d'»éclaircissements». «Le président (Trump) avait pour objectif de rediriger deux pays qui avançaient sur un mauvais chemin (...), de créer un espace pour la communication et le dialogue et il y est parvenu», a-t-il estimé sur la chaîne catholique EWTN.

La résolution du conflit en Syrie et le rapatriement des réfugiés syriens ont été évoqués au cours du sommet du président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Helsinki, a en outre assuré vendredi le secrétaire d'Etat américain Michael Pompeo. «Le président m'a fait part de leurs discussions», a indiqué M. Pompeo aux journalistes présents au siège de l'ONU après avoir rencontré son secrétaire général Antonio Guterres. «Le président Trump et le président Poutine ont discuté de la résolution du conflit en Syrie et du rapatriement des réfugiés», a déclaré l'émissaire de Washington.»Il est important pour le monde que ces réfugiés puissent regagner leur pays au bon moment, via un mécanisme basé sur le volontariat», a affirmé

M. Pompeo. «C'est dans cette optique que nous travaillons tous. C'est dans cette optique que travaille l'ONU (...)».»Il reste beaucoup à faire pour déterminer comment», a-t-il déclaré. A Washington, les critiques restaient vives, tant sur le sommet que sur les jours qui ont suivi. «En ce qui concerne la Russie, cela a été une mauvaise semaine et il est impératif que (Donald Trump) comprenne qu'il a mal évalué Poutine», a lancé Lindsey Graham, un sénateur républicain pourtant souvent en phase avec le milliardaire. Depuis plusieurs jours, la Maison Blanche a tenté de clore une des nombreuses polémiques nées de la désormais célèbre conférence de presse sur la Baltique. M. Poutine avait alors proposé de permettre à Washington d'interroger 12 agents du renseignement russes inculpés aux Etats-Unis pour interférence dans l'élection, mais à la condition d'une «réciprocité» sur des Américains soupçonnés «d'activités illégales». L'affaire s'était envenimée lorsque la justice russe avait précisé vouloir interroger onze Américains, dont l'ex-ambassadeur des Etats-Unis à Moscou (2012-2014) Michael McFaul, nommé par l'ancien président démocrate Barack Obama. Après avoir laissé plané le doute, ce qui a suscité une nouvelle tempête dans la capitale fédérale américaine, Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif, a indiqué que le président n'était «pas d'accord» avec cette proposition. Michael McFaul a vivement interpellé l'administration Trump sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les anciens secrétaires d'Etat démocrates John Kerry, Hillary Clinton et Madeleine Albright lui ont apporté leur soutien, tout comme certains élus républicains, dont le sénateur Marco Rubio. Le tête-à-tête Trump/Poutine, qui a duré environ deux heures, fait désormais l'objet d'intenses conjectures. Certains élus ont même demandé que l'interprète du président américain soit interrogée par le Congrès.