DAKAR Les présidents sénégalais et chinois signent une série d'accords

Les présidents sénégalais et chinois ont inauguré hier à Dakar une arène de lutte, sport très populaire dans le pays, financée par Pékin, au deuxième et dernier jour de la visite au Sénégal du dirigeant chinois en tournée africaine. Le dirigeant chinois Xi Jinping a symboliquement remis à son homologue sénégalais Macky Sall les clefs de l'arène nationale de lutte de Pikine (banlieue de Dakar), lors d'une cérémonie marquée par une chorégraphie de lutteurs. Les deux dirigeants ne se sont pas exprimés. Avant l'inauguration de l'arène de lutte, les deux dirigeants sénégalais et chinois avaient signé dix accords dans des domaines liés notamment à la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. Le Sénégal et la Chine ont renforcé leurs liens économiques et commerciaux depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2005. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Sénégal, derrière la France, avec un volume d'échanges de deux milliards de dollars en 2016. Elle est aussi le deuxième fournisseur du Sénégal après la France, avec des importations passées de 227 milliards FCFA (plus de 346 millions d'euros) en 2013 à 367 milliards FCFA (plus de 559 millions d'euros) en 2017. Le Sénégal était la première étape d'une tournée africaine du dirigeant chinois qui a quitté Dakar hier pour se rendre au Rwanda et en Afrique du Sud.