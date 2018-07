IRAN-ETATS-UNIS Un conflit avec Téhéran serait "la mère des guerres"

Le président iranien Hassan Rohani a mis en garde hier les Etats-Unis sur ses conflits avec l'Iran, déclarant que la guerre contre Téhéran serait «la mère de toutes les guerres», a rapporté l'agence d'informations iranienne ISNA.»Vous déclarez la guerre et ensuite vous parlez de la volonté de soutenir le peuple iranien», a déclaré M. Rohani en s'adressant à son homologue américain Donald Trump, lors d'une réunion de diplomates iraniens à Téhéran. «Vous ne pouvez pas provoquer le peuple contre sa sécurité et ses propres intérêts», a-t-il déclaré au cours de ce discours télévisé. M. Rohani a de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Ormuz, qui contrôle le Golfe et par où passerait environ 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime. «Nous sommes le garant de la sécurité de ce détroit depuis toujours, ne jouez pas avec la queue du lion, vous le regretterez», a-t-il prévenu. «La paix avec l'Iran serait la mère des paix et la guerre avec l'Iran représenterait la mère des guerres». M. Rohani s'est exprimé quelques heures avant un discours attendu du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur l'Iran, alors que les Etats-Unis cherchent à accroître la pression sur la République islamique après s'être retirés de l'accord historique de 2015 sur le nucléaire iranien.»Chaque fois que l'Europe a cherché un accord avec nous, la Maison-Blanche a semé la discorde», a déploré M. Rohani. Et d'ajouter: «Nous ne devons pas penser que la Maison-Blanche restera à jamais à ce niveau d'opposition au droit international, contre le monde musulman.»