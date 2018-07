LAVROV ET GUERASSIMOV ÉTAIENT HIER EN ISRAËL Pourparlers autour de la Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le chef d'état-major russe Valéri Guerassimov étaient hier en Israël pour parler du conflit en Syrie, a indiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon un communiqué de son bureau, M. Netanyahu a affirmé que cette visite avait été organisée à la demande du président russe Vladimir Poutine lors d'une «conversation que (les deux dirigeants) avaient eue il y a quelques jours». Il a précisé que les discussions porteraient surtout sur la Syrie. «Israël continuera à agir contre toute tentative de l'Iran et ses alliés de s'implanter militairement en Syrie», a de nouveau prévenu le Premier ministre israélien. La Russie est une alliée du régime syrien aux côtés de l'Iran et du mouvement Hezbollah libanais, deux ennemis jurés d'Israël. M. Netanyahu s'était déjà entretenu de la Syrie vendredi par téléphone avec le président Poutine, tandis que le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a lui aussi une conversation téléphonique le même jour avec son homologue Sergueï Choïgou, avaient indiqué des communiqués officiels. M. Netanyahu n'a cessé d'exiger ces derniers mois que l'Iran se retire de Syrie et ne s'y implante pas militairement.