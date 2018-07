NIGERIA Huit morts dans une attaque-suicide contre une mosquée

Huit personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser hier matin dans une mosquée du nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources locales. L'explosion s'est produite dans le quartier de Mainari à Konduga, dans l'Etat de Borno, a indiqué Ibrahim Liman, membre de la milice civile qui assiste les forces de l'ordre dans leur lutte contre les militants jihadistes de Boko Haram, très actifs dans cette région. «L'homme est entré dans la mosquée à 5h15 (4h15 GMT) pendant la prière et s'est fait exploser, il a tué huit personnes et il y a cinq blessés», a-t-il affirmé. «Sept des victimes sont mortes sur le coup, une est décédée pendant son transfert à l'hôpital de Maiduguri», la capitale du Borno et berceau historique de Boko Haram, a-t-il précisé. Umar Goni, un habitant de Konduga, a expliqué qu'il était en route pour la mosquée au moment de l'explosion et avait participé aux secours. «Nous avons sortis sept cadavres des décombres et un blessé est mort sur la route de l'hôpital», a-t-il confirmé. Selon des témoins, le kamikaze était âgé d'une vingtaine d'années. Les attentats suicide contre des cibles civiles sont généralement la marque de la faction historique de Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau, selon les autorités nigérianes.