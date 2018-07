BOKO HARAM Shekau apparaît dans une vidéo après des rumeurs sur sa mort

Le leader du groupe terroriste nigérian Boko Haram, Abubakar Shekau, est apparu dans une vidéo pour la première fois depuis plusieurs mois, alors que des rumeurs le disaient malade et évoquaient sa succession. La vidéo de 36 minutes, envoyée hier aux agences, montre Shekau, assis à même le sol avec une kalachnikov dans la main droite. Il affirme que l'enregistrement a été fait le 12 juillet à la demande de ses partisans et montrer que leurs frères se portent bien, contrairement à toutes les choses que les infidèles racontent». Fin juin, plusieurs sources avaient fait état de discussions entre Shekau et ses principaux lieutenants sur sa possible succession, en raison de sa santé très fragile. Il souffrait notamment, selon ces sources, d'hypertension artérielle et de complications liées à un diabète chronique, suscitant des inquiétudes dans les rangs de Boko Haram quant à sa capacité à diriger le groupe. Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 20 000 morts et près de 2,6 millions de déplacés depuis 2009, s'est scindé mi-2016, suite à des divergences idéologiques. Une faction dirigée par Abou Musab Al-Barnaoui, est affiliée au groupe Etat islamique (EI). Plusieurs attaques récentes d'ampleur ciblant les forces armées nigérianes lui ont été attribuées. Huit personnes ont par ailleurs été tuées dans un attentat-suicide lundi contre une mosquée de l'Etat du Borno, ressemblant davantage au mode opératoire de la faction Shekau.