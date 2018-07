DÉPLORANT LA SITUATION À GHAZA L'UE exhorte Israël à s'abstenir d' un usage excessif de la force

La résolution de l'ONU sera-t-elle bloquée par un veto américain

Afin de prévenir l'escalade des violences, l'UE exhorte toutes les parties à «respecter le droit international, désamorcer les tensions, faire preuve de retenue et éviter les incidents qui pourraient mettre en jeu la vie de Palestiniens et d'Israéliens».

L'Union européenne (UE) a exhorté hier Israël a s'abstenir de faire un usage excessif de la force contre des civils désarmés tout en demandant à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue. S'exprimant lors du débat ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur «la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne», Joanne Adamson, chargée d'affaires de la délégation de l'UE aux Nations Unies, a déclaré que «l'usage de la force devait être à tout instant proportionné». «Israël doit revenir sur ses mesures punitives et travailler avec la communauté internationale pour améliorer les conditions à Ghaza, notamment en permettant l'entrée et les déplacements des acteurs humanitaires», a déclaré Mme Adamson.

La situation dans la bande de Ghaza «évoque une cocotte-minute sur le point d'exploser», a-t-elle affirmé. Afin de prévenir l'escalade des violences, l'UE exhorte toutes les parties à «respecter le droit international, désamorcer les tensions, faire preuve de retenue et éviter les incidents qui pourraient mettre en jeu la vie de Palestiniens et d'Israéliens», a-t-elle indiqué.. «De sérieux efforts doivent être entrepris vers la reprise de négociations sérieuses orientées vers une solution à deux Etats reposant sur les frontières de 1967, qui réponde aux besoins des Israéliens et des Palestiniens en termes de sécurité ainsi qu'aux aspirations des Palestiniens à l'indépendance et à la souveraineté, mette fin à l'occupation et résolve toutes les questions liées au statut final afin de mettre fin au conflit», a-t-elle affirmé.

Mme Adamson a réitéré la «forte opposition» de l'UE à la politique et aux actions colonisatrices d'Israël, notamment les démolitions, confiscations, évictions et transferts forcés. «Les colonies sont illégales en vertu du droit international, constituent un obstacle à la paix et rendent impossible la solution à deux Etats». Tout en notant que «le statut d'El Qods était une question liée au statut final», Mme Adamson a affirmé qu'il fallait «trouver un moyen de résoudre par la négociation la question du statut d'El Qods comme future capitale des deux Etats».Depuis mars dernier, l'armée israélienne a usé de bombardements et de tirs meurtriers faisant plus de 140 morts dont de nombreux enfants dans les rangs palestiniens, tout en aggravant le blocus systématique imposé à la bande de Ghaza, une situation que l'(assemblée générale de l'ONU a majoritairement condamné en réclamant une force de protection pour un peuple en situation d'apartheid.