EL QODS OCCUPÉ Israël ferme les accès à l'esplanade des Mosquées

La police israélienne a fermé hier les accès à l'esplanade des Mosquées, dans la Vieille ville d'El Qods occupé, à la suite de «heurts entre fidèles palestiniens et forces de l'ordre israéliennes» après la prière. L'autorité religieuse musulmane en charge du site (Waqf) a confirmé que les accès à l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam sur lequel se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa, avaient été fermés. La police israélienne n'a pas confirmé la fermeture du site mais a affirmé que les heurts avaient éclaté après la prière du vendredi quand, selon elle, «des émeutiers ont commencé à lancer des feux d'artifice vers la police». La police a indiqué avoir évacué le site et procédé à des arrestations, mais selon elle, certains suspects auraient fui pour se réfugier dans la mosquée Al-Aqsa. Des images vidéo publiées par le Waqf montrent des forces de police israéliennes lancer des grenades lacrymogènes contre les fidèles Palestiniens. L'esplanade des Mosquées est située à El Qods, dans la partie Est de la ville sainte occupée par Israël, une occupation que ni la communauté internationale ni les pays arabes et musulmans ne reconnaîtront jamais.