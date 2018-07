LÉGISLATIVES AU PAKISTAN Imran Khan largement en tête

Le parti de l'ex-champion de cricket Imran Khan a remporté les élections législatives de mercredi au Pakistan, selon un décompte partiel rendu public par la Commission électorale pakistanaise (ECP) hier.

Le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) remporte au moins 114 sièges, loin devant ses rivaux qui ne semblent désormais plus en mesure de le rattraper, selon les résultats partiels visibles sur le site Internet de l'ECP, alors que plus de 80% des bulletins ont été dépouillés.

Le principal rival du PTI, le parti PML-N, compte 62 sièges à ce stade, selon l'ECP et le PPP (Parti du peuple pakistanais) de Bilawal Bhutto-Zardari 43. Imran Khan a revendiqué dès jeudi soir la victoire à ces élections qui ont été marquées par de nombreuses accusations de fraude et par un processus de dépouillement très lent.

Une majorité de 137 sièges est nécessaire à la formation d'un gouvernement. On ignore à ce stade si le PTI parviendra à la majorité. Dans le cas contraire, il lui faudra chercher des alliés parmi les députés indépendants ou former une coalition.