SOUDAN DU SUD L'ONU salue la signature d'un accord

Stephane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a salué jeudi la signature à Khartoum, par certaines parties, de l'Accord relatif aux questions de gouvernance non réglées et l'a qualifiée d'»étape sur la voie du processus de paix au Soudan du Sud». Cependant, M. Dujarric a déclaré que la signature, mercredi, par certaines des parties qui participent aux négociations dans la capitale du Soudan laissent d'autres parties en proie à «des préoccupations en suspens qui ne sont pas encore résolues». «La Mission de l'ONU au Soudan du Sud continuera à surveiller les discussions en cours afin que toutes les parties úuvrent à un accord de paix véritablement inclusif et durable», a dit M. Dujarric.

Le Soudan du Sud a déclaré son indépendance vis-à-vis du Soudan en 2011 et la guerre civile a éclaté deux ans plus tard lorsque le président Salva Kiir Mayardi a limogé le vice-président Riek Machar. Les combats n'ont pas cessé depuis cette période. Plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées à cause des violences.(APS)