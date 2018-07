RESTITUTION DES DÉPOUILLES DE SOLDATS Washington salue la "parole tenue" de Pyongyang

Washington a salué vendredi le début de restitution par le gouvernement nord-coréen des dépouilles de militaires américains tombés pendant la guerre de Corée. «A cet instant, un avion transporte les restes de grands héros américains tombés pendant la guerre de Corée. Ils rentrent aux Etats-Unis», a déclaré le président américain Donald Trump depuis les jardins de la Maison Blanche. «Je veux remercier le président Kim pour avoir tenu parole (...) Je suis sûr qu'il continuera à respecter cette promesse», a-t-il dit. Le président Trump s'est dit «sûr» que Kim Jong Un «continuera à respecter cette promesse, alors même qu'ils sont en train de chercher, chercher et chercher». Lors du sommet historique des deux dirigeants en juin à Singapour, le président nord-coréen Kim Jong Un s'était engagé à restituer rapidement des premières dépouilles de soldats américains morts pendant ce conflit il y a plus de 65 ans. La restitution des dépouilles, «un acte humanitaire», «est évidemment un pas dans la bonne direction», a insisté vendredi le ministre de la Défense Jim Mattis. Et même s'il n'a aucun lien avec l'enjeu crucial de la dénucléarisation nord-coréenne, «cela crée un environnement positif» pour la concrétisation «d'autres choses, plus importantes en termes de diplomatie internationale», a-t-il ajouté.