LEUR CHAÎNE TV EL QODS EST INTERDITE Israël arrête quatre journalistes Palestiniens

L'armée israélienne a indiqué avoir arrêté hier en Cisjordanie occupée quatre Palestiniens de la chaîne de télévision Al-Qods, proche du mouvement islamiste Hamas. Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman avait ordonné début juillet que cette chaîne soit inscrite sur la liste israélienne des «organisations terroristes». Les arrestations ont eu lieu dans la nuit et du matériel ainsi qu'un véhicule ont été saisis, a précisé une porte-parole de l'armée. Le syndicat des journalistes palestiniens a, lui, affirmé que deux véhicules avaient été saisis, en plus de matériel incluant une caméra. Les personnes arrêtées sont le directeur de la chaîne de télévision, Alaa Rimawi, et trois journalistes, a ajouté le syndicat dans un communiqué.

M. Rimawi et deux des journalistes habitent à Ramallah, en Cisjordanie occupée, tandis que la quatrième personne vient d'un village voisin. Ils ont été interpellés à leur domicile, ont précisé des collègues. L'armée sioniste a affirmé que les quatre personnes «sont soupçonnées d'incitation à la haine (par le biais) de la chaîne de télévision El-Qods interdite».