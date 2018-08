IRAK Neuf terroristes de Daesh tués dans une opération à Diyala

Neuf éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daesh) ont été tués dimanche au cours d'une opération dans une région montagneuse de la province de Diyala, dans le sud de l'Irak, a annoncé une source de sécurité provinciale. Une force conjointe constituée de l'armée et la police irakiennes ainsi que des combattants de la formation paramilitaire Hachd al-Chaabi, appuyée par des hélicoptères de combat, a lancé une opération pour balayer les terroristes de l'EI dans la région montagneuse de Himreen, a révélé Hassan Mohammed, commandant adjoint du Commandement des opérations de Diyala. Neuf terroristes de l'EI ont été tués dans cette opération, dont un portant une ceinture d'explosifs, et une voiture et une moto piégées ont été détruites, a-t-il indiqué. Pendant l'opération, un officier de l'armée et trois soldats ont également été blessés, a-t-il ajouté. Le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi a annoncé officiellement le 9 décembre 2017 la libération complète de l'Irak des terroristes de Daesh. Cependant, de petits groupes d'éléments de l'organisation terroriste se sont depuis regroupés dans des régions accidentées, menant des attaques occasionnelles contre les forces de sécurité et les civils.