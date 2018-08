DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Un Palestinien tué toutes les 26 heures par Israël

«173 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza et dix-neuf autres en Cisjordanie occupée», avec un âge moyen de 24 ans et 9 mois. Ce Rassemblement a également fait savoir que «le groupe d'âge le plus ciblé était les jeunes de 22 ans».

Toutes les 26 heures, un Palestinien est tué par des tirs de l'armée d'occupation israélienne qui a multiplié le nombre de tués à quatre fois et demi durant les sept premiers mois de 2018, comparativement à l'année précédente, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa citant un communiqué de presse. Le communiqué de presse du Rassemblement national palestinien des familles des martyrs, fait état de «pas moins de 195 Palestiniens tués par des tirs israéliens du 1er janvier au 31 juillet en cours, dont 32 enfants âgés de moins de 18 ans». Le nombre s'est nettement multiplié, selon le document, comparativement à 2017 quand 76 morts étaient déplorés durant la même période. A raison d'un mort toutes les 115 heures. D'après la même représentation des familles palestiniennes, «173 Palestiniens sont tombés en martyr dans la bande de Ghaza et dix-neuf autres en Cisjordanie occupée», avec un âge moyen de 24 ans et 9 mois. Ce Rassemblement a également fait savoir que «le groupe d'âge le plus ciblé était les jeunes de 22 ans dont onze sont morts sur le coup et deux autres ont perdu la vie après avoir inhalé le gaz toxique». La plus jeune victime, de huit mois, était Laila al-Ghandour de la bande de Ghaza. La plus âgée était Sana Jabarin, 60 ans, de la localité de Sa'ir à El Khalil. Le Rassemblement s'est également indigné selon ce document, de la présence de «dix corps de Palestiniens», encore au niveau «des morgues» de l'occupation israélienne. Cet état de fait ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà «268 corps de martyrs se trouvaient dans les morgues israéliennes de 1965, jusqu'au 31 décembre 2017», a précisé la même source. Durant le mois de juin écoulé à lui seul, dix-huit palestiniens ont été tués et 2200 autres blessés par des tirs israéliens, avait annoncé début juillet le centre palestinien «Abdallah Al-Hourani» des études et de documentation de l'organisation de libération de la Palestine (OLP). Dans son rapport mensuel rapporté par Wafa, le centre a exposé un bilan des différentes agressions israéliennes à l'encontre du peuple palestinien. «Les forces israéliennes de l'occupation ont arrêté environ 430 palestiniens de la Cisjordanie, d'El-Qods et de la bande de Ghaza, dont des dizaines d'enfants», relève le rapport. Le centre palestinien des études a également fait état de 24 maisons et installations démolies outre la confiscation de terres palestiniennes dans la province de Naplouse et l'occupation de deux maisons dans la vieille ville d'El Khalil et le ravage de ses terres. Depuis le 30 mars dernier, des milliers de Palestiniens se rassemblent à proximité de la barrière érigée par l'occupant israélien à Ghaza dans le cadre de la «Marche du Grand retour» pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Les Palestiniens protestent également contre le blocus imposé à leur territoire depuis 2007. Les manifestations ont culminé le 14 mai quand au moins 62 Palestiniens ont été tués alors que des milliers protestaient contre le transfert ce jour-là de l'ambassade des Etats-Unis à El-Qods occupée.