ILS SE BATTENT CONTRE DAESH À DERAA Plus de 500 anciens opposants rejoignent l'armée syrienne

Plus de 500 anciens éléments de l'Armée dite syrienne libre (ASL) ont rejoint les forces gouvernementales syriennes et participent actuellement aux combats dans la province de Deraa au Sud de la Syrie, ont annoncé des médias locaux. Selon les mêmes sources, ces éléments ont quitté définitivement les rangs de «l'opposition armée» pour intégrer et soutenir les troupes gouvernementales face aux groupes terroristes. Dans le gouvernorat de Deraa, un reporter de terrain russe, a relaté la participation active des éléments de l'ASL dans les combats contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI) aux côtés de l'armée syrienne. Ces éléments qui avaient créé un groupe dénommé «Shabab al-Sunna» ont décidé de rejoindre les forces de l'armée gouvernementale pour lutter ensemble contre Daech notamment dans la région de la vallée de Yarmuk, ont ajouté les médias syriens. L'armée syrienne avait lancé depuis la mi-juin une vaste offensive contre les groupes terroristes dans le sud de la Syrie, à la suite de sa victoire dans plusieurs provinces du pays, notamment les localités proches de la capitale, Damas. Sous l'égide de la Russie, des accords de réconciliation ont été également conclus dans plusieurs régions avec les groupes armés, permettant à l'armée de sécuriser de nombreuses zones sans combattre et de récupérer l'armement utilisé par les groupes terroristes. Sur le terrain, l'armée syrienne continue à libérer des villages situés dans la vallée de Yarmouk, dans la banlieue nord-ouest de Deraa, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Des unités de l'armée syrienne ont poursuivi leurs opérations contre les terroristes dans la banlieue sud-ouest de Deraa et progressé dans le village de Abidine à l'ouest de la localité de Chajara, principal fief du réseau terroriste dans la zone de Hawdh al-Yarmouk, a précisé la même source.