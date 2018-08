LIBYE L'ONU salue "les premières élections municipales"

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est félicité vendredi de la tenue des élections municipales dans la ville de Zaouïa (ouest), les premières de cette année dans ce pays. «La MANUL félicite le Comité électoral central du Conseil municipal du succès de la tenue des premières élections de 2018 en Libye, de l'assermentation du Conseil municipal de Zaouïa ainsi que de l'élection du nouveau maire de la ville», a indiqué la Mission dans un communiqué diffusé hier. Zaouïa est située à 40 km à l'ouest de la capitale, Tripoli. C'est la quatrième plus grande ville de Libye. La MANUL a appelé également au soutien de cette institution démocratiquement légitimée, de sorte qu'elle puisse accomplir son rôle et ses responsabilités afin de servir au mieux les résidents de Zaouïa. Le mandat des conseils municipaux élus en 2014 a pris fin cette année. La loi électorale stipule un mandat de quatre ans non-renouvelable. La Libye compte plus de 100 municipalités représentant différentes villes et régions du pays.