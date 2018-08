TUNISIE Deux terroristes arrêtés

Deux terroristes ont été arrêtés en Tunisie par les services de sécurité, a rapporté jeudi soir une source officielle.»Deux terroristes en lien avec un autre terroriste tunisien résidant en Allemagne, arrêté pour la préparation d'un attentat terroriste, ont été appréhendés» par l'unité nationale d'investigation des crimes du terrorisme et crimes organisés rattachée à la direction générale du Gorjani, indique le ministère de l'intérieur dans un communiqué, cité par l'agence de presse TAP. Selon le département de l'intérieur, le premier individu «a tenté en vain de rallier les groupes terroristes en Syrie mais a gardé des contacts avec l'élément établi en Allemagne avec qui il s'est mis d'accord pour perpétrer simultanément deux attentats terroristes à la bombe artisanale en Tunisie et en Allemagne, mais il a été débusqué avant de passer à l'acte». «Le second individu a entrepris de fabriquer un faux passeport pour le terroriste établi en Allemagne pour l'aider à s'enfuir et voyager en Europe après avoir perpétré l'attentat», précise le communiqué. Le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a ordonné leur incarcération, indique-t-on de même source.