PAS DE SECOND SOMMET FINALISÉ «POUR LE MOMENT» AVEC KIM JONG UN La Maison-Blanche voit "des progrès"

Kim inspecte un missile Hwasong 12d

Deux mois après la rencontre historique de Singapour, dont le président américain ne cesse de louer le succès, nombre de voix s'interrogent sur le manque de résultats concrets. Au sommet de Singapour, Kim Jong Un s'est seulement engagé à «oeuvrer à» une dénucléarisation...

La Maison-Blanche s'est montrée optimiste jeudi sur les négociations avec la Corée du Nord en vue d'une dénucléarisation de la péninsule, assurant toutefois qu'il n'y avait «pour le moment» pas de sommet prévu entre Kim Jong Un et Donald Trump, près de deux mois après leur rencontre à Singapour.

L'exécutif américain tente de garder sur les rails ces discussions même si plusieurs informations ont fait état de la poursuite des programmes nucléaire et balistique nord-coréen, selon des experts.»Il n'y a pas de seconde rencontre calée ou finalisée pour le moment», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, précisant cependant que l'administration était «ouverte à cette discussion». Dans un tweet de remerciements au leader nord-coréen pour le rapatriement de dépouilles de militaires ayant combattu pendant la guerre de Corée, Donald Trump avait lancé jeudi matin: «Merci pour votre aimable courrier -j'ai hâte de vous voir bientôt», ce qui pouvait laisser penser qu'une seconde rencontre était déjà calée. Sarah Sanders a une nouvelle fois confirmé la réception de ce courrier du dirigeant nord-coréen lors de son point presse quotidien depuis la Maison-Blanche, ajoutant que le président lui avait répondu, une lettre qui «sera remise sous peu» à Kim Jong Un.

Mais la porte-parole n'a pas révélé le contenu précis des courriers ni répondu directement à la question sur une éventuelle poursuite des programmes nucléaire et balistique nord-coréens.»Je peux dire que les lettres abordent leur engagement (contenu) dans leur communiqué commun qui a été fait au sommet de Singapour. Ils vont continuer à travailler ensemble vers une dénucléarisation complète et totale», a répondu Sarah Sanders. Deux mois après la rencontre historique de Singapour, dont le président américain ne cesse de louer le succès, nombre de voix s'interrogent sur le manque de résultats concrets. Au sommet de Singapour le 12 juin, Kim Jong Un n'a jamais promis publiquement de suspendre les activités des sites nord-coréens de fabrication des missiles. Il s'est seulement engagé à «oeuvrer à» une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et surtout, il ne s'est pas engagé à désarmer unilatéralement. Lundi, le Washington Post citait les agences américaines de renseignement ayant repéré, par images satellite, la construction d'»un, peut-être deux» nouveaux missiles dans un grand complexe de recherche à Sanumdong, à proximité de Pyongyang. Mais Donald Trump combat cette image de négociations qui stagnent, soulignant que la Corée du Nord a interrompu depuis plusieurs mois ses essais nucléaires et même de tirs de missiles balistiques intercontinentaux.

La porte-parole de la Maison-Blanche a souligné pour sa part «que le président ne sera pas satisfait tant que la Corée n'aura pas été dénucléarisée». «Nous allons continuer à avancer. Nous avons vu des progrès et la coopération se poursuit», a ajouté Sarah Sanders.