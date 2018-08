PALESTINE Onze Palestiniens arrêtés en Cisjordanie

Onze Palestiniens ont été arrêtés hier et mardi par les forces de l'occupation israélienne, qui poursuit sa politique de répression, ont rapporté des médias. Selon le Club du prisonnier palestinien les Palestiniens arrêtées sont de différentes régions de la Cisjordanie, selon l'agence Wafa. Soit un à Qalqilya, deux à Tulkarem, deux à Ramallah et cinq à El-Qods occupée. Ces derniers ont été arrêtés dans le village d'al-Issawiya, dans le nord-est de la ville d'El-Qods occupée. Un enfant a été convoqué pour interrogatoire, a ajouté Wafa. «Une unité de police a pris d'assaut le village d'al-Issawiya, hier à l'aube, et a fouillé plusieurs maisons palestiniennes», a déclaré le président du Comité des familles des détenus d'El Qods Occupé (Comité populaire), Amjad Abu Saab, cité par l'agence Anadolu. «Les forces de police israélienne ont arrêté Khaled Naaji et son fils Yazan, Amir Karkash et Mohamed Attieh, après avoir pris d'assaut leurs maisons», a ajouté l'agence. L'enfant Raed al-Sayad, 15 ans, a été arrêté par la police israélienne dans la localité d'al-Tour, à l'est d'El-Qods occupé.