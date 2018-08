REPRISE DE MIGRANTS L'Allemagne conclut un accord avec l'Espagne

Berlin a finalisé un accord avec l'Espagne qui s'est engagée à reprendre les migrants arrivant en Allemagne mais déjà enregistrés sur son sol, a annoncé hier, une porte-parole du ministère de l'Intérieur. En vertu de cet accord, signé lundi et qui entrera en vigueur le 11 août, les migrants «pourront être renvoyés en Espagne dans un délai de 48 heures», a précisé la porte-parole du MAE allemand, Eleonore Petermann, ajoutant que Madrid n'avait «demandé aucune contrepartie». Sont concernés par cet accord, tous les migrants arrivant en Allemagne mais qui sont déjà enregistrés en Espagne dans les bases de données européennes. Le gouvernement allemand avait déjà indiqué à la fin juin dernier que l'Espagne avait donné son accord de principe, de même que la Grèce. Les discussions avec Athènes, ainsi qu'avec l'Italie «ne sont pas encore terminées», a indiqué la porte-parole lors d'une conférence de presse régulière. Or des accords avec ces deux pays sont «importants, car les pressions migratoires y sont les plus fortes», a-t-elle dit. L'Italie s'est jusqu'à présent déclaré réticente, réclamant d'abord un renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'UE avant tout accord sur les migrants déjà présents sur le territoire européen.