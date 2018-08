SÉOUL-PYONGYANG Pas de consultation en cours pour un second sommet

Le ministère sud-coréen de l'Unification a indiqué hier qu'il n'y avait «pour le moment» pas de consultation en cours entre les deux Corées pour la tenue d'un second sommet intercoréen, après leur rencontre historique au mois d'avril dernier. Baik Tae-hyun, porte-parole du ministère en charge des affaires intercoréennes, cité par l'agence Chine Nouvelle, a indiqué lors d'un point de presse que Séoul «n'avait pas encore consulté» Pyongyang sur cette question. Cette précision intervient, selon l'agence, alors que des médias sud-coréens parlent «d'un sommet prévu fin août en cours», entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Il et le président sud-coréen Kim Sae-jung «afin d'effectuer une percée» dans le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Fin juillet dernier, la Corée du Sud et sa voisine du Nord ont entamé des pourparlers militaires entre généraux dans le village frontalier de Panmunjom en vue de discuter des mesures permettant d'apaiser les tensions dans les zones frontalières. Il s'agit du premier dialogue de cette nature depuis le 14 juin dernier, quand les délégations militaires des deux pays avaient convenu de restaurer complètement les lignes téléphoniques spéciales militaires le long des corridors Est et Ouest à travers la frontière intercoréenne.