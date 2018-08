NUCLÉAIRE La Corée du Nord critique des propos du patron de l'ONU

La mission nord-coréenne à l'ONU a accusé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de faire des «remarques irréfléchies» et d'adopter la ligne des Etats-Unis, après qu'il a appelé à une dénucléarisation vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. M. Guterres a fait ces déclarations après des discussions avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à Tokyo mercredi, pendant lesquelles ils ont évoqué les efforts américains pour débarrasser la Corée du Nord de ses programmes nucléaire et de missiles balistiques.

Le patron de l'ONU «devrait faire ce qui est bénéfique (...) pour la paix et la stabilité, pas seulement en chantant la rengaine des sanctions pour plaire à un certain pays», a jugé la mission nord-coréenne dans un communiqué.

La mission a décrit comme «irréfléchie» une remarque de M.Guterres, qui a déclaré que la Corée du Nord pouvait être «un membre normal de la communauté internationale dans cette région par le biais d'une dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible».

La Corée du Nord est «stupéfaite» de ces propos, «au moment où le monde soutient et salue le sommet historique entre la DPRK et les Etats-Unis et le communiqué commun à Singapour», selon le texte, qui utilise l'acronyme anglais pour la Corée du Nord.